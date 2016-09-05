«Научный десант КФУ» научил бугульминцев добывать нефть и делать уколы

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). На образовательном интенсиве, который провел в Бугульме «Научный десант КФУ», школьники учились оказывать первую медицинскую помощь, делать уколы, ловить преступников и добывать нефть. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Участниками праздника науки стали старшеклассники нескольких школ, лицеев и гимназий города, а также учителя и родители. Событие прошло в рамках просветительской акции Казанского университета которую он проводит в канун своего 215-летия.

Большой популярностью не только у школьников, но и у учителей пользовались интерактивы и мастер-классы. На них ребятам рассказывали и показывали, как добывают различные виды нефти, измеряют электромагнитное излучение сотового телефона и совершают различные медицинские манипуляции.





Внимание школьников также привлекли интерактивы юридического факультета КФУ. Компьютерные программы «Виртуальный осмотр места происшествия» и «Виртуальный обыск» дали возможность почувствовать себя следователями, а с помощью новейшей программы «Фоторобот» ребята могли поупражняться в составлении 3D-портрета предполагаемого преступника.



Кроме того, студенты-юристы щедро делились «лайфхаками» – рассказывали, как не попасть в юридические ловушки, которые подстерегают каждого в повседневной жизни.



Около стола, где специалисты Музея истории Казанского университета представили различные головоломки, тоже толпились школьники. Одиннадцатиклассник Денис Мандрыкин, любитель головоломок и пазлов, поблагодарил музей КФУ за этот квест.



«Я пока не определился с будущей профессией, но, думаю, информация, которую я сегодня получил, поможет мне это сделать», – сказал, собирая головоломку, ученик школы № 4.

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