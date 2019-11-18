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Татар-информ

19 ноября 2019, 00:34

Общество

В елабужском селе Старый Куклюк появился памятник картошке

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Общество

В елабужском селе Старый Куклюк появился памятник картошке

Фото: elabuga-rt.ru

Инициатором создания памятника стал краевед, директор местной школы Иван Мельников.

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). В селе Старый Куклюк Елабужского района Татарстана появился памятник картошке, сооруженный на собственные средства жителей поселения. Об этом пишет местная газета «Новая Кама».

Инициатором создания памятника стал его автор – краевед, директор местной школы Иван Мельников. Объясняя идею композиции, он рассказал присутствующим, что включенный в нее плуг сохранился еще со времен войны. Когда его почистили, обнаружили номер и принадлежность сельскохозяйственного орудия – колхоз Молотова.

Право убрать покрывало с памятника было предоставлено труженице тыла Елизавете Айкашевой, после чего присутствующие увидели композицию из установленных на невысоком постаменте орудий труда – плуга, тяпки, лопаты, окучника и других, необходимых для выращивания корнеплодов. Рядом расположилась корзина с крупными клубнями и надпись: «Спасибо Колумбу, спасибо Петру. Пришлась ты, родная, нам всем по нутру».

Сверху арки, обрамляющей постамент, красуется еще одна надпись: «Кто ест картошку и хлеб, проживет до 100 лет», а чуть ниже сообщение о том, что в конце XVII века царь Петр впервые завез картофель в Россию.

Глава поселения Аркадий Бахметов подчеркнул значение истории для сегодняшнего дня и предложил всем угоститься печеной и жареной картошкой, приготовленной в честь открытия памятника.

Чуть позже картофель прославили в школе, где учащиеся подготовили красочные выступления в занимательно-сказочной форме.

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