Старинный завод потомков Демидовых отлил чугунные полы для собора Казанской Богоматери

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ», Оксана Романова). Одно из старейших производств страны, основанное ветвью потомков прославленных промышленников петровской России Демидовых, Каслинский завод архитектурно-художественного литья (под Челябинском) изготовил для восстанавливаемого собора Казанской иконы Божией Матери чугунные плиты. Элементы будущего пола верхнего храма выполнены по аналогии с утраченными историческими по архивным фотографиям. Об этом в эксклюзивном интервью «Татар-ифнорм» рассказал Тимур Алишев, заместитель директора компании «Евростройхолдинг», генерального подрядчика по собору.

«Это один из старейших русских заводов, который еще царскому двору поставлял изделия. Чугунные плиты уже в Казани, но пока ждут, когда будут убраны внутренние леса, чтобы их смонтировать», — пояснил собеседник агентства.

Алишев рассказал, что к настоящему времени внешний облик собора уже полностью завершен. По проекту «воскрешения», разработанному «Татинвестгражданпроектом», своды и арки главного зала воссозданы из монолитных бетонных конструкций, в верхней части фасадов установлены иконы из смальты, смонтирована архитектурная подсветка для темного времени суток. Завершается благоустройство прилегающей площади, обустроены подъезды к зданию бывшей приходской школы (в настоящее время не эксплуатируется, в обветшавшем состоянии) и парковка для туристических и паломнических автобусов со стороны улицы Нагорная.

«Внутри работы по инженерным сетям уже тоже выполнены. Храм отапливается уже с прошлого года, так что работы мы не останавливаем никогда. Выполнен также архитектурно-лепной декор. Сейчас происходит процесс ее позолоты согласно церковным канонам. И пока не приступали еще к росписи куполов, арок и стен храма. А это очень долгий процесс: сами понимаете, это фактически произведение искусства — а, значит, кропотливая и долгая работа», — подчеркнул Тимур Алишев, отметив, что, по его мнению, технически «ничто не мешает расписывать храм уже сейчас».

Подробный репортаж из собора Казанской иконы Божией Матери читайте на сайте «События».

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