WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

19 ноября 2019, 06:20

Общество

Коммунальщики проводят в Нижнекамске инвентаризацию канализационных люков

Рекомендуем

Общество

Коммунальщики проводят в Нижнекамске инвентаризацию канализационных люков

Фото: e-nkama.ru

В ходе расследования общественники выявили в Нижнекамске 34 открытых колодца.

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). Коммунальные службы Нижнекамска проводят дополнительную инвентаризацию канализационных люков в городе, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Меры предприняты после обращения к Айдару Метшину активистов Общероссийского народного фронта, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ». В ходе расследования общественники выявили в Нижнекамске 34 открытых колодца. После этого они приняли решение о дополнительной проверке указанных точек.

Работу по мониторингу колодцев в Нижнекамске проводят постоянно – этим занимаются специализированные организации, на балансе которых есть колодцы и люки, так и сотрудники ЖКХ. Вопрос находится на контроле главы исполкома города Дениса Баландина.



Несмотря на это, крышки люков постоянно исчезают – вандалы демонтируют и сдают их в пункты приема металла.

После дополнительной проверки в Нижнекамске в очередной раз выявили опасные места, часть колодцев уже закрыли, в некоторых местах используются временные меры. Так, вдоль проспекта Шинников в 2020 году будет проходить масштабная капитальная реконструкция, в том числе обустроят ливневые стоки и колодцы.

Горожан призывают быть бдительными и в случае обнаружения открытых люков сообщить в систему «Открытый Нижнекамск» по номеру 8 (8555) 40-07-20 или обращаться по ссылке.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Самозанятость открыла новые возможности для парикмахера из райцентра Апастово
Новости дня
07:41
Минниханов посетит деловой завтрак с главой Минтранса РФ и заседание у Кириенко

Президент РТ совершит рабочую поездку в Москву.

07:08
Казанцам расскажут о свободных вакансиях на предприятиях города

Центр занятости населения организует ярмарку вакансий 23 ноября.

06:20
Коммунальщики проводят в Нижнекамске инвентаризацию канализационных люков

В ходе расследования общественники выявили в Нижнекамске 34 открытых колодца.

05:20
Самозанятость открыла новые возможности для парикмахера из райцентра Апастово

Зульфия сказала, что видит только положительные стороны у нового налогового режима для самозанятых.

04:04
Казачий ансамбль из Чувашии «Раздолица» выступил в Альметьевске

Народный ансамбль «Раздолица» – лауреат международных конкурсов и всероссийских фестивалей.

03:27
В Нижнекамске проведут бесплатный интенсив для участников малого и среднего бизнеса

Интенсив состоится в Центре поддержки и развития предпринимательства 27 ноября.

02:16
В образовательных учреждениях Нурлата набирают популярность школьные лесничества

По Нурлатскому району действует шесть школьных лесничеств: пять сельских и одно в городе, а с начала года лесничие отряды появились еще в 22 школах.

01:42
«Научный десант КФУ» научил бугульминцев добывать нефть и делать уколы

Ученые Казанского университета собрали в Бугульме более 350 учащихся.

01:10
Минниханов и Колобков обсудили возможное проведение в Казани городских игр

Руководитель республики и федеральный министр провели рабочую встречу в Москве.

00:34
В елабужском селе Старый Куклюк появился памятник картошке

Инициатором создания памятника стал краевед, директор местной школы Иван Мельников.

18.11 23:48
Ученые узнали, почему люди толстеют с возрастом
18.11 23:32
Казанцы стали победителями первенства Татарстана по настольному теннису

Состязания собрали со всей республики 14-летних и еще более юных спортсменов.

18.11 23:23
В Альметьевской детской больнице впервые отметили День недоношенных детей

Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Альметьевской детской городской больницы с перинатальным центром заработало в 2011 году.

18.11 23:18
Минприроды РФ выступило за постепенный отказ от одноразового пластика
18.11 23:13
На ликвидацию старой свалки в Красновидово потребовалось 262 тысячи рублей

Территорию временной свалки ТКО в Татарстане спустя 20 лет привели в надлежащее состояние за счет районного бюджета.

18.11 23:02
В Апастово открыли футбольное поле с искусственным покрытием

Новое поле закреплено за спортивной школой Апастовского района, в которой функционирует отделение футбола.

18.11 22:57
Ростуризм рекомендовал туроператорам на время остановить продажу путевок в Ирак
18.11 22:50
В Казани представили спектакль «Дикий» для слабовидящих и слабослышащих детей

Премьера проекта состоялась в апреле, первый спектакль собрал практически полный зал.

18.11 22:38
В Правительстве РФ оценили идею ужесточить правила продажи алкоголя
18.11 22:34
Дети-сироты из Нижнекамска оставили на большой елке свои желания Деду Морозу

Для воспитанников детского дома организован сбор персональных подарков.

18.11 22:18
На конкурсе «Молодой предприниматель России» РТ представят девять участников

Финал пройдет в Казани 22 ноября.

18.11 22:04
Чистопольский комбикормовый завод выплатил 1,6 млн рублей долгов по зарплате

Сельхозпредприятие из Татарстана в третий раз в этом году выплатило долги своим сотрудникам.

18.11 21:52
«Нефтехимик» проиграл в третий раз подряд

Московское «Динамо» в гостях взяло верх над клубом из Нижнекамска.

18.11 21:45
Автоледи на иномарке вылетела в кювет, уходя от столкновения с «Ладой» под Челнами

В результате аварии различные травмы получили водитель и пассажирка отечественного авто.

18.11 21:44
В Казани пройдет фестиваль русской культуры «Петр Уксусов созывает друзей»

Программа события предназначена для зрителей различных возрастов.

События