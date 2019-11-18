Коммунальщики проводят в Нижнекамске инвентаризацию канализационных люков

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). Коммунальные службы Нижнекамска проводят дополнительную инвентаризацию канализационных люков в городе, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Меры предприняты после обращения к Айдару Метшину активистов Общероссийского народного фронта, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ». В ходе расследования общественники выявили в Нижнекамске 34 открытых колодца. После этого они приняли решение о дополнительной проверке указанных точек.



Работу по мониторингу колодцев в Нижнекамске проводят постоянно – этим занимаются специализированные организации, на балансе которых есть колодцы и люки, так и сотрудники ЖКХ. Вопрос находится на контроле главы исполкома города Дениса Баландина.





Несмотря на это, крышки люков постоянно исчезают – вандалы демонтируют и сдают их в пункты приема металла.



После дополнительной проверки в Нижнекамске в очередной раз выявили опасные места, часть колодцев уже закрыли, в некоторых местах используются временные меры. Так, вдоль проспекта Шинников в 2020 году будет проходить масштабная капитальная реконструкция, в том числе обустроят ливневые стоки и колодцы.



Горожан призывают быть бдительными и в случае обнаружения открытых люков сообщить в систему «Открытый Нижнекамск» по номеру 8 (8555) 40-07-20 или обращаться по ссылке.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.