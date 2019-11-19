В Нижнекамске проведут бесплатный интенсив для участников малого и среднего бизнеса

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). Региональный представитель Фонда поддержки предпринимательства РТ Радик Гарифьянов проведет бесплатный интенсив для бизнесменов Нижнекамска. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.



Участникам расскажут о базовых требованиях к субъектам малого и среднего бизнеса при получении финансовой поддержки, о видах поддержки, условиях и процедуре ее получения.



Интенсив состоится в Центре поддержки и развития предпринимательства 27 ноября. Всем желающим необходимо зарегистрироваться до 26 ноября по ссылке.



Начало мероприятия запланировано на 15 часов.

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