Казачий ансамбль из Чувашии «Раздолица» выступил в Альметьевске

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). В Альметьевске состоялся благотворительный концерт народного казачьего ансамбля из Чувашской Республики «Раздолица». Об этом сообщает пресс-служба администрации Алметьевского района.



Народный ансамбль «Раздолица» – лауреат международных конкурсов и всероссийских фестивалей. Он входит в состав общественной организации «Казачий культурный центр Чувашской Республики», его возглавляет атаман Валерий Бобков.



Несколько лет назад ансамбль уже побывал в альметьевском селе Ямаш, тогда артисты произвели на поклонников большое впечатление.



На этот раз большой зал Альметьевского драмтеатра также собрал много ценителей душевной казачьей песни. На сцену также вышел танцевальный ансамбль «Станица». Концертная программа состояла из ярких выступлений хореографов и вокальных номеров. Ансамбль исполнил казачьи песни о любви и чести, верности и долге перед Отчизной.



Концерт посетили епископ Мефодий, благочинный Бугульминского округа, руководителя отдела по взаимодействию с казачеством иерей Антоний Суворов, имам-мухтасиб Альметьевского района Фагим хазрат Ахметзянов и замруководителя исполкома Альметьевского района по работе с сельскими поселениями Олег Шабалин.



Владыка Мефодий поблагодарил ансамбль за яркие и душевные выступления, а также за активное участие в возрождении казачества в Альметьевской епархии. Он также преподнес гостям архиерейскую благодарность.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.