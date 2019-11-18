Ростуризм рекомендовал туроператорам на время остановить продажу путевок в Ирак

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). На фоне разворачивающихся в Ираке протестов Ростуризм рекомендовал отечественным туроператорам на время отказаться от продажи путевок в эту страну. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Российским туроператорам и турагентам Федеральное агентство по туризму посоветовало «приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Ираке до нормализации обстановки в стране», а также в обязательном порядке информировать туристов из РФ о политической ситуации в ближневосточном государстве.

Обычным россиянам Ростуризм рекомендовал пока «воздержаться от поездок в Ирак в туристических целях» – опять-таки до нормализации обстановки в стране.

Уже находящимся в Ираке туристам следует принимать меры, направленные на обеспечение личной безопасности, проявлять крайнюю осторожность в своих действиях и перемещениях по территории страны, а также не посещать районы, где действуют различные террористические группировки, и места массовых демонстраций.

С начала октября в Ираке идут массовые протесты. Их участники настаивают на отставке Правительства, активизации борьбы с коррупцией и безработицей, улучшения условий жизни.

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