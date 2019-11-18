«Нефтехимик» проиграл в третий раз подряд

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня в очередном домашнем матче чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» проиграл уже третий раз подряд, уступив московскому «Динамо» со счетом 4:6. Ключевой стала концовка второго периода, когда гости за две с половиной минуты забросили три безответные шайбы. Три шайбы хозяев в концовке за такой же промежуток времени уже ничего не решали.

Две провальных встречи, в Ярославле с «Локомотивом» (3:6) и дома со «Спартаком» (1:4), изрядно огорчили поклонников «Нефтехимика», воодушевленных недавней рекордной победной серией из десяти матчей. Поэтому сегодняшнюю игру со столичным клубом они ждали с большим интересом. При этом главный тренер гостей Владимир Крикунов трижды возглавлял нижнекамцев, а также работал вице-президентом «Нефтехимика».

Но начали игру хозяева как-то скованно, позволив москвичам сразу же захватить инициативу в свои руки. Хозяева вскоре получили возможность сыграть в большинстве, но сами тут же удалились. В равных составах москвичи забили первыми. Игорь Полыгалов, немало в недавнем прошлом поигравший в «Нефтехимике», оказался самым расторопным на пятачке, 0:1. Через пару минут точно так же отличился еще один форвард «Динамо» – Дмитрий Яшкин, 0:2. И только к концу первого периода хозяева разыгрались, прижав гостей к их воротам. И, как следствие, третий в матче гол с пятачка, который эффектно забил Ильдар Шиксатдаров, 1:2.

Во втором периоде команды не раз и не два могли еще раз отличиться, но до поры до времени забивать не получалось. Но когда нижнекамцы оказались в меньшинстве, «Динамо» своего шанса не упустило, Яшкин забил с добивания, оформив дубль, 1:3. И тут же в центре площадки подвел свою команду капитан «Нефтехимика» Степан Захарчук. Его неуклюжую передачу в центре перехватил нападающий гостей Андрей Алексеев, красиво реализовавший свой сольный проход, 1:4. Хозяева, будто пребывавшие в трансе, пропустили еще одну шайбу, играя в большинстве. Щелчок Полыгалова в касание, 1:5, а также второй дубль москвичей. Судьба матча по большому счету была решена.

В самом начале третьего периода «Динамо» еще раз реализовало численное преимущество – финский легионер гостей Юусо Хиеттанен мощно щелкнул в девятку, 1:6. В третий раз за последние три игры тренерский штаб «Нефтехимика» сменил вратаря: на скамейку запасных отправился Константин Барулин, в игру вступил Александр Шарыченков. Но было уже слишком поздно. В трех последних матчах нижнекамцы пропустили 16 шайб – печальная статистика. Впрочем, концовку матча хозяева провели лихо, забросив три шайбы за две минуты. Но этот всплеск лишь подсластил горькую пилюлю нижнекамцев, 4:6. И все же нельзя не порадоваться за 17-летнего форварда «Нефтехимика» Максима Грошева. Он сегодня забросил свою первую шайбу в КХЛ всего за несколько секунд до конца встречи.

После 31 матча в активе нижнекамцев остались 33 очка и шестое место на Востоке. В следующем туре 22 ноября «Нефтехимик» примет дома китайский «Куньлунь».

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Динамо» (Москва) – 4:6 (1:2, 0:3, 3:1).

Шайбы забросили: Шиксатдаров (17), Берглунд (58), Мерфи (60), Грошев (60) – Полыгалов (8, 39), Яшкин (10, 36), Алексеев (37), Хиеттанен (43).

Штрафы: 10–10.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.