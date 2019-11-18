Автоледи на иномарке вылетела в кювет, уходя от столкновения с «Ладой» под Челнами

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). Автоледи на иномарке вылетела в кювет, уходя от столкновения с «Ладой» под Набережными Челнами, сообщил ИА «Татар-информ» собственный корреспондент с места аварии.

Вечером в Тукаевском районе Татарстана произошла авария с участием «Лады» 9-й модели и «Форда». По предварительным данным, отечественная легковушка выехала на полосу встречного движения, протаранила иномарку, после чего оба автомобиля слетели в кювет.

«Я выезжала из деревни. Вижу, что по моей полосе лоб в лоб летит машина. Я попыталась уйти от столкновения, но он врезался в мой авто, после чего вылетел в кювет», – рассказала свою версию аварии девушка-водитель «Форда».

Эту же версию подтверждает и водитель «Лады». «Ехал со стороны Челнов в деревню. Скорость не высокая. Тут на повороте чуть нажал тормоз, машину закрутило», – поделился с корреспондентом агентства водитель отечественного авто.

В результате аварии травмы получили два человека – водитель и пассажирка «Лады». Женщину с травмой головы доставили в больницу.





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