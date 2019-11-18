В Казани представили спектакль «Дикий» для слабовидящих и слабослышащих детей

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). На сцене Казанского театра юного зрителя во второй раз представили один из спектаклей проекта «Театр без границ» – «Дикий». В рамках проекта ТЮЗ и благотворительный фонд «День добрых дел» с апреля этого года организуют показы спектаклей с тифлокомментированием и сурдопереводом, которые наряду со здоровыми детьми с комфортом могут посетить и дети с нарушениями слуха и зрения. Об этом сообщает пресс-служба фонда.



На спектаклях зрителям, испытывающим проблемы со зрением, тифлокомментатор через наушники описывает все происходящее на сцене (декорации, эмоции и действия актеров), а сурдопереводчик помогает слабослышащим «услышать» спектакль с помощью языка жестов.





Премьера проекта состоялась в апреле, первый спектакль «Дикий» собрал практически полный зал. Осенью на сцене Казанского ТЮЗа второй раз показали спектакли «Молодильные яблочки» и «Дикий». Большое содействие в реализации проекта оказала Республиканская специальная библиотека для слепых.





Директор фонда «День добрых дел» Рустем Хасанов отметил, что в этом году состоялось четыре показа, а на следующий год в рамках проекта запланировано еще столько же – по двум новым спектаклям.





Работа по адаптации спектаклей продолжается, и весной будущего года благодаря выигранному гранту для развития проекта «Театр без границ» публике будут представлены спектакли «Оскар и Розовая Мама» и «Маленький принц».

Информация о проекте размещена на сервисе Добро Mail.Ru. Открыт сбор средств для оплаты адаптации спектаклей и работы тифлокомментаторов на показах.

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