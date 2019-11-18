В РТ легковушку занесло на мокрой дороге и отбросило в «Рено», пострадали оба водителя

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). В РТ малолитражку занесло на скользкой дороге и отбросило во внедорожник, пострадали оба водителя. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил собственный корреспондент в Набережных Челнах.

Сегодня вечером в Тукаевмком районе республики водитель малолитражки «Шевроле» не справился с управлением на скользкой дороге и вылетел на полосу встречного движения, где врезался во внедорожник «Рено».

«Я ехал в сторону Челнов. Тут красную иномарку развернуло перед нами, мы даже не успели затормозить. Наверное занесло, не справился с управлением», – рассказал корреспонденту агентства водитель «Рено».

В результате ДТП травмы получили оба водителя. На месте работают инспекторы ГИБДД, которым предстоит установить степень вины каждого участника аварии.

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