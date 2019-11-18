В Казани пройдет фестиваль русской культуры «Петр Уксусов созывает друзей»

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). В культурном центре имени А. С. Пушкина в Казани 30 ноября и 1 декабря пройдет фестиваль русской культуры «Петр Уксусов созывает друзей». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«На фестивале будут представлены различные направления русской культуры. В частности, фольклорные песни, обряды, классическая музыка в современной обработке, а также традиционные рукоделия и новые технологии в декоративно-прикладном творчестве», – отмечается в сообщении ведомства.

Программа события составлена таким образом, что его будет интересно посетить в том числе и родителям с детьми. Юные зрители смогут посмотреть спектакли кукольных театров муниципальных районов Татарстана. Для взрослых гостей мероприятия организаторы подготовили спектакль «Пролетели все наши года..» Воронежского театр-ансамбля «Воля», а для молодежи – шедевры русских композиторов XIX века, которые представит оркестр «1703» из Санкт-Петербурга с использованием новейших мультимедийных технологий.

Фестиваль «Петр Уксусов созывает друзей» получил свое название в честь перчаточной куклы Петрушки. Этот герой появился в начале XVII века и ко второй половине XIX века стал неотъемлемым атрибутом ярмарок и балаганов, а впоследствии – символом русского кукольного театра. Изначально его именовали Петром Ивановичем Уксусовым – под таким именем он фигурирует в сценке «Петрушка и городовой».

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