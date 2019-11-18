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Татар-информ

18 ноября 2019, 21:22

Общество

Кремлевская набережная приглашает казанцев поучаствовать в фестивале ледовых скульптур

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Общество

Кремлевская набережная приглашает казанцев поучаствовать в фестивале ледовых скульптур

Конкурсные работы эксперты оценят по таким критериям, как техническое мастерство, художественный смысл, сложность выполнения и оригинальность решения.

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). Кремлевская набережная приглашает жителей и гостей Казани принять участие в фестивале-конкурсе «Навстречу чудесам!», сообщают организаторы.

Цели конкурса – сформировать положительный образа города и привлечь внимания общественности к творчеству участников.

Мероприятие будет проходить в два этапа. Первый этап проводится с 12 ноября по 6 декабря – это представление пакета документов (заявка и эскиз). Второй этап продлится с 9 по 11 декабря – это изготовление ледовых кульптур согласно представленным эскизам.

Конкурсные работы эксперты оценят по следующим критериям: техническое мастерство, художественный смысл, сложность выполнения и оригинальность решения.

По итогам конкурса будут определены три призовых места. Главный приз составит 50 тыс. рублей.

Заявки принимаются вплоть до 6 декабря.

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