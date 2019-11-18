Татарстанцы отправились в Москву для участия в Национальном чемпионате «Абилимпикс»

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сборная команда Татарстана отправилась в Москву для участия в V Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

В столице России с 18 по 22 ноября пройдут отборочный, а затем и финальный туры чемпионата. Татарстан представят 98 участников – победители регионального этапа «Абилимпикса». В отборочных соревнованиях примут участие 23 конкурсанта сборной республики по 18 наиболее многочисленным компетенциям. Участниками финала станут 75 татарстанцев, которые сразятся в 37 компетенциях. Соревнования будут проходить по трем категориям – «Школьники», «Студенты», «Специалисты».

Торжественные проводы татарстанских конкурсантов прошли на перроне железнодорожного вокзала Казань-1. В церемонии принял участие министр образования и науки РТ Рафис Бурганов. «Хочу пожелать вам удачи. Всё в ваших руках», – сказал он участникам чемпионата.

Глава Минобрнауки подчеркнул, что в Татарстане движению «Абилимпикс» уделяется огромное внимание.

«По сравнению с прошлым годом мы удвоили нашу сборную, количество компетенций тоже – более 45. Уверен, что благодаря этому чемпионату ребята приобретут большой опыт. В прошлом году практически все трудоустроились. Здесь и работодатели постарались, и сами ребята показали, что никому ни в чем не уступают. Не сомневаюсь, что и после этого конкурса они найдут свои рабочие места либо сейчас, либо смогут договориться с работодателями на перспективу», – добавил он.

Министр упомянул, что в этом году соревнования регионального чемпионата «Абилимпикс» проходили на 23 площадках, организованных на базе колледжей и техникумов республики.

«Думаю, что географию и дальше будем расширять, чтобы как можно больше участников вовлечь в это великолепное движение. У нас есть замечательный пример, когда победительница “Абилимпикса” в этом году выиграла в компетенции WorldSkills», – подчеркнул Рафис Бурганов.

Золотую медаль на региональном чемпионате WorldSkills получила Ильвина Баймуратова, а в прошлом году она победила в компетенции «Фотограф-репортер» IV Национального чемпионата «Абилимпикс».

«Думаю, что в дальнейшем буду двигаться к национальному чемпионату WorldSkills. Я учусь в Казанском торгово-экономическом техникуме, но хочу связать свою жизнь с фотографией. В этом году я не еду на национальный чемпионат “Абилимпикс”. Я пришла поддержать своих педагогов и друзей, пожелать им удачи», – рассказала девушка.

Учащийся Казанского торгово-экономического техникума Вадим Петров будет представлять Татарстан в компетенции «Карвинг». Молодой человек затруднился оценить свои шансы на победу, но, по его словам, намерен занять достойное место.

«Я не знаю, какие будут соперники, но хочется войти в тройку победителей. В региональном чемпионате “Абилимпикс” я занял первое место. Мой педагог передал мне свои знания, и я надеюсь, что достойно смогу их применить. В моей компетенции мы делаем красивые нарезки из фруктов, например, в форме цветов. Может быть, в будущем я устроюсь работать поваром», – поделился конкурсант.

В Татарстане с 3 июля по 20 сентября прошел республиканский чемпионат «Абилимпикс», в котором приняли участие 478 конкурсантов в возрасте 14 – 65 лет. Их работу оценивали 303 сертифицированных эксперта, из которых 46 главных экспертов – представители работодателей. В организации республиканского состязания задействовали 230 волонтеров. Они обеспечивали сопровождение участников и оказывали им помощь на соревновательных площадках.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.