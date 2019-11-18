Водитель «ГАЗели» получил травмы, протаранив под Альметьевском автоцистерну

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). Водитель грузовой «ГАЗели» получил травмы, протаранив под Альметьевском автоцистерну «КАМАЗ». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы аварии.

Сегодня днем у поворота на село Верхняя Мактама водитель грузовой «ГАЗели» въехал в заднюю часть автоцистерны «КАМАЗ».

«Не исключено, что из-за тумана водитель "ГАЗели" не успел заметить автоцистерну и вовремя затормозить», – поделились с агентством свидетели ДТП.

Известно, что парень, который был за рулем грузовичка, с различными травмами был доставлен в больницу.





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