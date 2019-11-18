На трассе в РТ столкнулись легковушка, фура и микроавтобус, три человека в больнице

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). На трассе Казань – Ульяновск столкнулись легковушка, фура и микроавтобус, пострадали три человека. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали очевидцы.

Сегодня ближе к вечеру в Вернеуслонском районе республики вахтовый микроавтобус «Газель» на полном ходу влетел в фуру «Скания», груженую фанерой. От удара автобус откинуло на легковушку «Лада».

«В аварии пострадали как минимум три человека – все пассажиры микроавтобуса. Их на каретах скорой помощи доставили в больницу», – рассказали свидетели ДТП.

Обстоятельства аварии устанавливаются.





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