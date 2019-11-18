На конкурсе «Молодой предприниматель России» РТ представят девять участников

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). 22 ноября в столице РТ состоится финал всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России 2019», в котором примут участие девять татарстанцев, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Ожидается, что на церемонию награждения прибудут около 400 предпринимателей со всей России. В конце прошлой недели состоялось награждение победителей регионального этапа конкурса. Ими стали Ильназ Гайдельшинов (за проект автоматизации процесса направления процессуальных документов в суды), Раиль Шаймарданов (создание интернет-площадки по продаже сельхозпродукции татарстанских фермеров за границу), Дарья Канануха (развитие франчайзинговой сети проекта «Школа блогеров»), Альбина и Алексей Сергеевы (открытие сети пансионатов для пожилых людей и инвалидов «Добрые истории»), Фанис Гарафиев (организация в Казани и Арске производства материалов для фасадных и кровельных работ), Артем Кожемякин (разработка ПО для точного расчета себестоимости производимой продукции), Никита Беликов (проект производства детской мебели) и Павел Шмонов (проект создания онлайн-платформы бытовых услуг). Участниками могли стать предприниматели от 14 до 30 лет.

Победителем специальной номинации стал Булат Замалиев с проектом «Цифровая деревня».

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