Участок скоростной дороги Москва – Казань соединит три федеральные трассы в Татарстане

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). Участок скоростной автодороги Москва – Нижний Новгород – Казань на территории Татарстана соединит три федеральные трассы, сообщает Миндортранс РТ.

«Это позволит перераспределить транспортные потоки. Трасса также обеспечит транзитное движение в обход Казани и по кратчайшему пути свяжет ОЭЗ “Иннополис” с предприятиями Камского инновационного территориально-производственного кластера. Кроме того, она обеспечит разгрузку федеральной автодороги М7», – уточняется в сообщении министерства.

Общая протяженность трассы Москва – Нижний Новгород – Казань составит 729 км, в том числе по Татарстану – 142 км. По плану это будет четырехполосная скоростная автомобильная дорога. Расчетная скорость движения – 120 км/час.

При строительстве автодороги в Татарстане будет возведен новый мост через Волгу.

Подготовку проекта планировки территории проводит госкомпания «Российские автомобильные дороги».

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