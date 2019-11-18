Булат Исмагилов назначен на пост первого заместителя главы Минцифры РТ

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). Булат Исмагилов освобожден от должности заместителя министра информатизации и связи РТ и назначен на пост первого заместителя главы Минцифры РТ. Соответствующее постановление, подписанное Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, опубликовано на сайте правительства.

«Назначить с 18 ноября 2019 года Исмагилова Булата Ибрагимовича на должность первого заместителя министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан», — говорится в документе.

Кроме этого, еще одним постановлением, датируемым 15 ноября, Азат Мугинов освобожден от замещаемой должности заместителя министра информатизации и связи РТ по собственной инициативе.

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