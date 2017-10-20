Минниханов наградил орденом главу Конституционного суда РТ за профессиональные заслуги

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении медалью «За заслуги перед РТ» руководителя Конституционного суда РТ Фархата Хуснутдинова. Документ опубликован на портале правовой информации Татарстана.

Как следует из текста указа, Хуснутдинов награжден «за высокие достижения в профессиональной деятельности и многолетнюю плодотворную работу».

Фархат Хуснутдинов был избран судьей и утвержден председателем Конституционного суда РТ в декабре 2014 года, в 2016 году ему было присвоено звание «Заслуженный юрист Республики Татарстан», является лауреатом премии «Юрист года-2018» в номинации «Защита прав и свобод человека и гражданина».

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