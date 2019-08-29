В 2020 году сокращение площадей сахарной свеклы в России коснется и Татарстана

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). В 2020 году в России площади под сахарной свеклой планируется сократить на 15%. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ, об этом было заявлено на совещании по вопросу оптимизации площадей данной культуры, которое провел первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.

Такое решение принято аграрным ведомством страны в связи с перепроизводством сахара и сложившейся ситуацией на рынке сахара.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о снижении цены на этот продукт на 35% – до 19,5 тыс. рублей за тонну при цене около 30 тыс. рублей за тонну в 2018 году.

«Сокращение площадей сахарной свеклы в 2020 году составит 15% от общих объемов производства», – сообщается на сайте Минсельхоза РФ. По данным ведомства, в этом году в целом по стране в хозяйствах всех категорий под корнеплоды было отведено 1,145 млн га, или на 1,6% больше, чем в прошлом году.

Также профильное министерство называет регионы, где предполагается наибольшее сокращение площадей под данной технической культурой – это Воронежская, Тамбовская области и Республика Башкортостан.

«Документ из Минсельхоза России с рекомендацией сократить площади под сахарной свеклой мы получили. В связи с этим планируемая посевная площадь в 2020 – 2022 годах в республике снижается на 6% по отношению к 2019 году и составит 61 тыс. га. Решение о сокращении площадей принято по рекомендации Минсельхозпрода республики самими хозяйствующими субъектами исходя из собственных бизнес-проектов», – сообщил ИА «Татар-информ» заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ильдус Габдрахманов.

Также он подчеркнул, что в республике урожай сахарной свеклы перерабатывается на трех сахарных заводах и для эффективной работы они должны быть обеспечены свекловичным сырьем.

По мнению собеседника агентства, «уменьшение площадей на 6% существенно не отразится на валовом сборе урожая этой культуры в республике, поскольку с каждым годом совершенствуется технология ее возделывания».

Как отметил замминистра, в текущем году в Татарстане уборочная площадь сахарной свеклы составила около 63,6 тыс. га. Получен валовой сбор сахарной свеклы 2 млн 805 тыс. тонн при урожайности 441 ц/га. Это значительно превышает показатели прошлого года, когда было накопано 2 млн 151,7 тыс. тонн при урожайности 336,3 ц/га.

По оперативным данным на 18 ноября, на сахарных заводах республики переработано 1 млн 265,4 тыс. тонн корнеплодов, выработано 191 тыс. 668 тонн сахара. «На аналогичную дату годом ранее было переработано 1 млн 164,5 тыс. тонн и выработано 187 тыс. 67 тонн сахарного песка», – уточнил Ильдус Габдрахманов.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», крупные инвесторы АПК республики ведут переговоры об экспорте сахара, произведенного в Татарстане.



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