ГИБДД РТ просит водителей и пешеходов быть осторожными при метели и гололедице

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). ГИБДД РТ просит водителей и пешеходов быть предельно осторожными при метели, тумане и гололедице. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в республике ожидается понижение температуры до минусовых значений. Кроме того, возможны туман и метель, на дорогах гололедица.

В ГИБДД Татарстана напоминают водителям, что при ухудшении погодных условий необходимо быть предельно внимательными на дороге и неукоснительно соблюдать ПДД. На трассе следует выбирать безопасную скорость, избегать резких маневров и перестроений. Особенно внимательными и аккуратными стоит быть на эстакадах и мостах, ведь именно там возможно образование наледи.

Метель и гололедица требует большего внимания и от пешеходов. Жизненно важно переходить дорогу только в установленных местах, а на одежде иметь световозвращающие элементы.



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