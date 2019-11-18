Путину доложили о проекте добычи палладия и платины под Норильском

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). Реализация проекта «Арктик палладий» позволит нарастить производство металлов платиновой группы в России на 120 тонн в год и получить свыше 40 млрд рублей налогов. Об этом сообщил руководитель ООО «Русская платина» Муса Бажаев на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.

«4,5 тысячи тонн будет запаса металлов платиновой группы. 120 тонн – это потенциал производства в год. Это 5,8 тыс. новых рабочих мест, 40 миллиардов рублей в год налоговых поступлений и социально-экономическое развитие Арктики, что очень важно для России и для этого региона, это увеличение грузопотока по Северному морскому пути и значительное наращивание экспортного потенциала Российской Федерации», – сказал Бажаев.

«Создание СП приведёт к тому, что Российская Федерация займёт первое место в мире по производству металлов платиновой группы», – добавил он.

По словам руководителя «Русской платины», запуск нового производства планируется в 2024 году. Общий объем инвестиции в проект составит около 15 млрд долларов.

В беседе с Президентом РФ Бажаев пояснил, что металлы платиновой группы очень востребованы в автомобильной промышленности, при производстве электронного оборудования в нефтехимии.

«Это электроника, глобальная цифровизация, там очень сильно используются и напыление, и металлы платиновой группы, в том числе для разных производств, это химическая, нефтехимическая промышленность, катализаторы, автомобилестроение с учётом новых жёстких требований по выбросам СО2», – уточнил глава «Русской платины».

Бажаев напомнил, что сегодня на мировых рынках палладий стоит дороже золота – порядка 1,8 тыс. долларов за унцию. Для сравнения: стоимость платины составляет около 900 долларов за унцию.

Ранее при участии Президента РФ было подписано соглашение между компаниями «Русская платина» и «Норильский никель» о создании СП под названием «Арктик палладий» в Норильском промышленном регионе.

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