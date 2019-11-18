Чистопольский комбикормовый завод выплатил 1,6 млн рублей долгов по зарплате

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). Должник по зарплате из Татарстана — ООО «Чистопольский комбикормовый завод» — выплатило долг на общую сумму 1,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Предприятие занимается разведением молочного крупного рогатого скота и производством готовых кормов для животных, содержащихся на фермах. „Чистопольский комбикормовый завод“ погасил долг в размере 1,6 млн рублей перед 87 работниками», — сказано в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в июле данное сельхозпредприятие частично погасило задолженность по заработной плате перед 50 работникам в сумме 201,6 тыс. рублей. При этом еще весной ему пришлось погасить задолженность перед 75 сотрудниками.

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