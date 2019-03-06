WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

18 ноября 2019, 18:04

Экономика и финансы

Нижнекамский район опережает Казань по числу самозанятых на душу населения

Рекомендуем

Экономика и финансы

Нижнекамский район опережает Казань по числу самозанятых на душу населения

Фото: архив/Султан Исхаков

По данным на 15 ноября, в Татарстане в целом зарегистрировано 45,6 тыс. самозанятых.

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). Нижнекамский район занимает первое место среди промышленных центров Татарстана по числу самозанятых на душу населения. Здесь на каждую тысячу жителей приходится 128 тех, кто решил легализовать бизнес через приложение «Мой налог».

По данным Министерства экономики РТ, больше всего самозанятых (11,8 тыс.) проживает в Казани, на втором месте Набережные Челны – 6,7 тыс., на третьем месте – Нижнекамский район, где зарегистрировано 2,1 тыс. самозанятых. Однако, если проанализировать эти цифры с учетом плотности населения, то получится иная картина. В миллионной Казани в качестве самозанятых зарегистрировался каждый 105-й житель, в Нижнекамском районе – каждый 128-й, а в Набережных Челнах — только каждый 78-й. При этом по активности самозанятых Автоград не входит даже в первую тройку городов Татарстана. Например, в Чистопольском районе самозанятым стал каждый 101-й житель, а в Менделеевском районе – каждый 90-й.

Как уточнил ИА «Татар-информ» первый замминистра экономики Рустем Сибгатуллин, целью проекта по развитию самозанятости населения является вовлечение людей в легальные взаимоотношения с государством за счет новых технологий и создания доверия к налогоплательщику у государства.

«В реализации данного налогового режима мы руководствуемся в первую очередь тем, чтобы помочь предпринимателям-самозанятым, официально не зафиксировавшим свой статус и не входящих в легальное правовое поле, выйти из тени и избежать в дальнейшем штрафов и санкций в связи с нелегальным ведением бизнеса», – сказал Сибгатуллин.

По данным на 15 ноября, в Татарстане в целом зарегистрировано 45,6 тыс. самозанятых, в Подмосковье – 55,5 тыс., а в Калужской области – 6,2 тыс. человек, что даже ниже уровня Набережных Челнов.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Верхнем Услоне средства с самообложения направят на тротуары и дорогу к кладбищу
Новости дня
19:32
Участок скоростной дороги Москва – Казань соединит три федеральные трассы в Татарстане

Расчетная скорость движения по новой автодороге составит 120 км/час.

19:27
На трассе в РТ столкнулись легковушка, фура и микроавтобус, три человека в больнице

Авария произошла сегодня ближе к вечеру в Верхнеуслонском районе республики.

19:15
Глава лизинговой компании из Казани получил штраф за выдачу кредитов без разрешения

Компания «Лизинг Гарант Займа» осуществляет деятельность по предоставлению займов гражданам, не имя на это разрешения.

19:04
Булат Исмагилов назначен на пост первого заместителя главы Минцифры РТ

Ранее он занимал должность заместителя министра.

18:48
Всероссийская ассоциация учителей истории и обществознания проведет совещание в Казани

В работе форума примет участие глава Минпросвещения России Ольга Васильева.

18:40
Минниханов наградил орденом главу Конституционного суда РТ за профессиональные заслуги

Заслуженному юристу Татарстана Фархату Хуснутдинову сегодня исполнилось 55 лет.

18:32
К середине ноября челнинцы успели заплатить более 40% имущественных налогов

Из 946 млн рублей начисленных платежей горожане внесли на счета УФНС 386 млн рублей.

18:20
Путину доложили о проекте добычи палладия и платины под Норильском
18:16
Пловчихи-синхронистки из Челнов привезли «золото» и «серебро» с турнира в Хорватии

В городе Сисак прошел международный турнир по синхронному плаванию в возрастной группе 13-15 лет.

18:13
ГИБДД РТ просит водителей и пешеходов быть осторожными при метели и гололедице

В ближайшие сутки в республике прогнозируются понижение температуры, а также туман и метель.

18:04
Нижнекамский район опережает Казань по числу самозанятых на душу населения

По данным на 15 ноября, в Татарстане в целом зарегистрировано 45,6 тыс. самозанятых.

17:48
Ветеран Великой Отечественной войны стала блогером
17:41
Любителя детских интим-фото из Казани экспертиза признала невменяемым

40-летний мужчина собирал порнографические снимки девочек, которые они присылали по его просьбе, а при встрече склонял их к интиму.

17:37
Водитель, который в Казани стрелял в окно соседнего авто, сам пришел в полицию

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

17:35
«Ростелеком» завершил организацию Wi-Fi сети в более чем 6000 отделениях Сбербанка

Оператор организовал защищенную беспроводную сеть Wi-Fi в отделениях Сбербанка по всей стране с поддержкой авторизации пользователей.

17:34
В Татарстане выберут лучшие родословные семейных династий

Победители зонального и республиканского этапов получат дипломы и денежные призы.

17:20
За борьбу со свалками школьник из Казани заработал самокат, гироскутер и айфон

Итоги республиканского конкурса «Школьный экопатруль» будут подведены в Казани в КЦ Московский.

17:04
Ограничение движения по улицам Таймырская и Рыночная в Казани продлили до 26 ноября

Причина — работы по прокладке водопровода.

16:45
В Челнах женщина не смогла выгнать возлюбленного из дома и зарезала его

В отношении 36-летней челнинки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

16:44
В России разработали законопроект для таксомоторного рынка
16:34
Помощь бездомным и «Музей Мамы»: стали известны НКО-победители грантов Президента РТ

Более половины победивших проектов направлены на развитие институтов гражданского общества, отметили организаторы конкурса.

16:26
Фарид Мухаметшин рассказал Дмитрию Зайцеву о реализации нацпроектов в Татарстане

Аудитор Счетной палаты РФ прибыл в Казань для участия в стратегической сессии по внедрению мониторинга нацпроектов контрольно-счетными органами.

16:11
В Набережных Челнах почти семь тысяч горожан получили статус самозанятых

В Автограде имеется большой резерв для дальнейшего вовлечения граждан к регистрации в качестве самозанятых.

15:56
Налоговики Автограда наказали руководство 62 предприятий за неиспользование ККА

В Автограде 7 тыс. 377 предпринимателей приобрели и установили 12 тыс. аппаратов, но не вся контрольно-кассовая техника при этом заработала.

15:55
Посадившей маленького сына за руль авто челнинкой заинтересовался Следком

Следователи выясняют все обстоятельства происшествия, после чего будет принято процессуальное решение.

События