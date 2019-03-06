Нижнекамский район опережает Казань по числу самозанятых на душу населения

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). Нижнекамский район занимает первое место среди промышленных центров Татарстана по числу самозанятых на душу населения. Здесь на каждую тысячу жителей приходится 128 тех, кто решил легализовать бизнес через приложение «Мой налог».

По данным Министерства экономики РТ, больше всего самозанятых (11,8 тыс.) проживает в Казани, на втором месте Набережные Челны – 6,7 тыс., на третьем месте – Нижнекамский район, где зарегистрировано 2,1 тыс. самозанятых. Однако, если проанализировать эти цифры с учетом плотности населения, то получится иная картина. В миллионной Казани в качестве самозанятых зарегистрировался каждый 105-й житель, в Нижнекамском районе – каждый 128-й, а в Набережных Челнах — только каждый 78-й. При этом по активности самозанятых Автоград не входит даже в первую тройку городов Татарстана. Например, в Чистопольском районе самозанятым стал каждый 101-й житель, а в Менделеевском районе – каждый 90-й.

Как уточнил ИА «Татар-информ» первый замминистра экономики Рустем Сибгатуллин, целью проекта по развитию самозанятости населения является вовлечение людей в легальные взаимоотношения с государством за счет новых технологий и создания доверия к налогоплательщику у государства.

«В реализации данного налогового режима мы руководствуемся в первую очередь тем, чтобы помочь предпринимателям-самозанятым, официально не зафиксировавшим свой статус и не входящих в легальное правовое поле, выйти из тени и избежать в дальнейшем штрафов и санкций в связи с нелегальным ведением бизнеса», – сказал Сибгатуллин.

По данным на 15 ноября, в Татарстане в целом зарегистрировано 45,6 тыс. самозанятых, в Подмосковье – 55,5 тыс., а в Калужской области – 6,2 тыс. человек, что даже ниже уровня Набережных Челнов.

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