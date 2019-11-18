Ветеран Великой Отечественной войны стала блогером

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). Ветеран Великой Отечественной войны Алефтина Груздкова из Екатеринбурга завела блог в Instagram, сообщают «Известия».

На своей странице пенсионерка рассказывает о военных годах и декламирует стихи, которые помнит наизусть еще с 30-х годов прошлого века. В августе Алефтине Груздковой исполнилось 97 лет, о чем сообщается под одним из постов.

«Секрет долголетия — не пить, не курить, никому не навредить», — отмечается в комментарии к фотографии.

Помогает ветерану вести блог ее внук Константин. Он фотографирует ее и снимает на видео. Как он рассказал, завести блог бабушке он предложил для того, чтобы отвлечь от грустных мыслей. Летом мошенники, притворившись сотрудниками газовой службы, украли у ветерана около 500 тыс. рублей.

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