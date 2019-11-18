Авария на нефтепроводе в РТ привела к загрязнению ручья и почвы на 700 кв. метрах

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). Площадь загрязнения нефтепродуктами территорий в Альметьевском районе в результате аварии подсчитали экологи Татарстана. В настоящее время продолжаются оперативные мероприятия по ликвидации последствий, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Авария на нефтепроводе в Альметьевском районе стала причиной загрязнения порядка 700 кв. м. территории. Разлив южнее населенного пункта Нижняя Мактама зафиксирован экологами 15 ноября. Информация о происшествии была оперативно передана в Управление МЧС РФ по РТ и нефтяную компанию, порыв в тот же день устранили», — сказано в сообщении.

Сегодня экологи повторно выезжали на место происшествия. В ликвидации негативных для экологии последствий принимают участие 12 человек и 33 единицы спецтехники, проводятся работы по откачке нефтепродуктов, снятию и вывозу загрязненного грунта.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что экологи Татарстана обнаружили разлив нефти в Безымянном ручье в Альметьевском районе. На месте происшествия был проведен отбор проб воды, замер глубины и площади загрязнения. Дело передано в Татарскую природоохранную прокуратуру. На место для ликвидации прорыва были вызваны сотрудники компании, которой принадлежит нефтепровод.

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