В Челнах женщина не смогла выгнать возлюбленного из дома и зарезала его

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). В Набережных Челнах женщина не смогла выгнать возлюбленного из дома и зарезала его. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, 16 ноября в одном из домов 47-го комплекса Автограда между 36-летней женщиной и ее 40-летним возлюбленным вспыхнула ссора. Дама пыталась выгнать пьяного сожителя из дома, но тот отказывался уходить. Тогда женщина взяла нож и вонзила его в грудь мужчине. От полученных травм он скончался на месте. Тогда челнинка пошла к соседям и попросила вызвать медиков и полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время суд изберет для подозреваемой меру пресечения.



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