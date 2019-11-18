Помощь бездомным и «Музей Мамы»: стали известны НКО-победители грантов Президента РТ

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ», Егор Никитин). Татарстанские единороссы подвели итоги конкурса грантов Президента РТ для общественных НКО. Большая часть проектов оказалась посвящена развитию гражданского общества в РТ, а также улучшению качества жизни простых татарстанцев. Встреча с победителями состоялась в казанском штабе «Единой России».

В самом начале мероприятия руководитель регионального исполкома «Единой России» Андрей Кондратьев напомнил, что президентская грантовая программа для поддержки НКО действует в республике уже третий год, и эта работа дает свои плоды.

«Те 35 млн рублей, которые выделяются ежегодно, — это очень серьезная сумма поддержки. Президент республики принимает решение по инициативе партии „Единая Россия“ и выделяет средства для проведения такого значимого конкурса. Мы гордимся и максимально серьезно относимся к этому мероприятию», — отметил Андрей Кондратьев.

Он добавил, что контролем за распределением грантовых средств занималось Минэкономики республики, и передал слово другому участнику собрания — замминистра экономики РТ Олегу Пелевину.

«С июля по август текущего года в министерстве проходил прием заявок от НКО на участие в конкурсе. На конкурс были поданы и зарегистрированы 232 заявки из 42 муниципальных образований (МО) РТ. По результатам рассмотрения экспертов и решения конкурсной комиссии в итоге победила 131 заявка НКО из 36 МО республики», — отметил Пелевин.

По его словам, в этом году победителей стало заметно больше, а география НКО-участников конкурса расширилась. При этом средний размер субсидий победителям составил 267 тыс. рублей. В этом году организаторы конкурса впервые протестировали электронную форму подачи заявок, отметил спикер и рассказал о направленности победивших проектов.

«Более 52% составило направление развития институтов гражданского общества. Другие направления — повышение качества жизни граждан, создание активного долголетия, развитие массового спорта, дополнительного образования и т. д», — сообщил Олег Пелевин.

По словам главы Общественной палаты РТ Анатолия Фомина, на сегодняшний день в Татарстане действует развитая многоуровневая система поддержки НКО.

«Мы работаем со всеми политическими партиями, которые проявляют ту или иную инициативу. Но так получается, что партия „Единая Россия“ в этом плане наиболее активная. Мы приветствуем эти инициативы — будем работать вместе», — отметил Фомин.

После официальной части перед участниками заседания выступили несколько представителей некоммерческих организаций, победивших в нынешнем конкурсе. Среди них — помогающие бездомным людям НКО, организаторы первого в РТ музея материнства «Музей Мамы», а также волонтеры, восстанавливающие старые велосипеды для дальнейшей передачи нуждающимся детям.

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