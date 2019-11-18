Фарид Мухаметшин рассказал Дмитрию Зайцеву о реализации нацпроектов в Татарстане

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин встретился сегодня с аудитором Счетной палаты России Дмитрием Зайцевым. Глава парламента рассказал о реализации национальных проектов в республике, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«Вы рассматриваете очень важный для многих регионов, в том числе и для Татарстана, вопрос реализации национальных проектов. Мы уже активно приступили к этой масштабной работе, обсудили нацпроекты не только с федеральным центром, но и с жителями республики», – сказал глава татарстанского парламента Зайцеву.

Он добавил, что в Татарстане создана рабочая группа регионального отделения партии «Единая Россия» по контролю за исполнением национальных проектов.

В Татарстане на реализацию национальных проектов в 2019 – 2021 годах будет направлено 54,3 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 35,5 млрд рублей, из республиканского – 18,8 млрд рублей.

Дмитрий Зайцев прибыл в Казань для участия в стратегической сессии по внедрению системы мониторинга национальных проектов контрольно-счетными органами в регионах. Стратегическая сессия с участием 16 регионов России состоится 19 ноября.

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