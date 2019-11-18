(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). Глава лизинговой компании из Казани получил штраф за выдачу кредитов без разрешения. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Было установлена, что основным направлением работы компании «Лизинг Гарант Займа» является финансовая аренда. Однако в 2019 году было установлено, что фирма заключила с тремя клиентами договоры на лизинг авто, и в этот же день с этими же гражданами были подписаны три договора купли-продажи машин по цене ниже рыночной.

Также незаконная деятельность по выдачи займов подтверждена рекламой компании, в которой говорится, что в фирме можно получить ссуду.

В отношении гендиректора было возбуждено дело об административном правонарушении. Теперь главе лизинговой компании предстоит заплатить 20 тыс. рублей в качестве штрафа.



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