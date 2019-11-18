WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

18 ноября 2019, 16:44

Общество

В России разработали законопроект для таксомоторного рынка

Рекомендуем

Общество

В России разработали законопроект для таксомоторного рынка

Авторы рассказали, что концепция документа заключается в максимальной цифровизации сферы и создании открытых реестров водителей такси.

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). Инициативная группа из Совета Федерации в ближайшие дни может внести в Госдуму законопроект о регулировании рынка таксомоторных перевозок, сообщает «Парламентская газета». 

На стадии разработки авторы документа рассказывали, что концепция законопроекта заключается в максимальной цифровизации сферы и создании открытых реестров водителей такси. 

«Структуру отрасли мы особенно не меняем. Просто делаем так, чтобы такси было безопасно для пассажиров, находилось под контролем у государства и чтобы при этом не выросла стоимость услуг», — отметила первый зампред Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова.

По словам сенатора, законопроект будет регулировать всю отрасль — от частников-одиночек до крупных таксомоторных парков. Также среди положений документа — предоставление возможности работать в данной отрасли самозанятым, ограничение количества разрешений для предоставления услуг такси в городах, введение спецкурсов для водителей такси. Однако пока неизвестно, останутся ли в окончательном варианте вносимого законопроекта все эти идеи. 

По информации СМИ, на территории Евразийского союза, куда входят Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения, планируется создать единую информационную базу автомобилей такси и цифровых профилей водителей. Подобная новация позволит избавить таксомоторный бизнес от нелегалов и лиц с поддельными документами, считает член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин. Проект должен быть представлен в ноябре руководству Евразийской экономической комиссии.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Ветеран Великой Отечественной войны стала блогером
Новости дня
18:04
Нижнекамский район опережает Казань по числу самозанятых на душу населения

По данным на 15 ноября, в Татарстане в целом зарегистрировано 45,6 тыс. самозанятых.

17:48
Ветеран Великой Отечественной войны стала блогером
17:41
Любителя детских интим-фото из Казани экспертиза признала невменяемым

40-летний мужчина собирал порнографические снимки девочек, которые они присылали по его просьбе, а при встрече склонял их к интиму.

17:37
Водитель, который в Казани стрелял в окно соседнего авто, сам пришел в полицию

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

17:35
«Ростелеком» завершил организацию Wi-Fi сети в более чем 6000 отделениях Сбербанка

Оператор организовал защищенную беспроводную сеть Wi-Fi в отделениях Сбербанка по всей стране с поддержкой авторизации пользователей.

17:34
В Татарстане выберут лучшие родословные семейных династий

Победители зонального и республиканского этапов получат дипломы и денежные призы.

17:20
За борьбу со свалками школьник из Казани заработал самокат, гироскутер и айфон

Итоги республиканского конкурса «Школьный экопатруль» будут подведены в Казани в КЦ Московский.

17:04
Ограничение движения по улицам Таймырская и Рыночная в Казани продлили до 26 ноября

Причина — работы по прокладке водопровода.

16:45
В Челнах женщина не смогла выгнать возлюбленного из дома и зарезала его

В отношении 36-летней челнинки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

16:44
В России разработали законопроект для таксомоторного рынка
16:34
Помощь бездомным и «Музей Мамы»: стали известны НКО-победители грантов Президента РТ

Более половины победивших проектов направлены на развитие институтов гражданского общества, отметили организаторы конкурса.

16:26
Фарид Мухаметшин рассказал Дмитрию Зайцеву о реализации нацпроектов в Татарстане

Аудитор Счетной палаты РФ прибыл в Казань для участия в стратегической сессии по внедрению мониторинга нацпроектов контрольно-счетными органами.

16:11
В Набережных Челнах почти семь тысяч горожан получили статус самозанятых

В Автограде имеется большой резерв для дальнейшего вовлечения граждан к регистрации в качестве самозанятых.

15:56
Налоговики Автограда наказали руководство 62 предприятий за неиспользование ККА

В Автограде 7 тыс. 377 предпринимателей приобрели и установили 12 тыс. аппаратов, но не вся контрольно-кассовая техника при этом заработала.

15:55
Посадившей маленького сына за руль авто челнинкой заинтересовался Следком

Следователи выясняют все обстоятельства происшествия, после чего будет принято процессуальное решение.

15:44
Эльмира Калимуллина в образе ханши сняла новый клип в Камском Устье

Необычное звучание известной песне «Сагындым» придают речитатив в исполнении Жени Ксена и необычная аранжировка с элементами этно.

15:32
Объем средств, возвращенных челнинцами по налоговому вычету, увеличился на 21%

За девять месяцев текущего года горожане подали 70 тыс. 816 деклараций, что на 8% больше, чем в прошлом году.

15:10
В Казани планируют создать городской дом для благотворительных фондов

Новая площадка может поспособствовать расширению благотворительных инициатив, считает Рустем Гафаров.

15:09
Руководитель Кукморского ДК оштрафован за отсутствие доступа инвалидам к кинотеатру

Дом культуры оказался не приспособлен для перемещения между этажами для людей с ограниченными возможностями.

15:02
Два проекта из Татарстана получили Гран-при национальной премии по событийному туризму

В числе лучших республиканских проектов оказались «Спасская ярмарка» в Елабуге и казанская «Мельница в Туган Авылым».

14:44
Самым старшим участником фестиваля «Балкыш» стал 94-летний исполнитель из Елабуги

Певец Николай Жигунов является участником Великой Отечественной войны.

14:30
ВТБ выпустит инвестиционные облигации на американские акции
14:28
Творческий фестиваль пожилых людей «Балкыш» планируют сделать межрегиональным

Новый статус мероприятия позволит распространить опыт Татарстана по всей России.

14:14
Жители Казани могут проверить наличие штрафов на официальном сайте столицы Татарстана

На портале заработал новый сервис, где можно ознакомиться с материалами фотофиксации и подписаться на новости города.

13:55
Призер чемпионата России Царегородцев будет получать стипендию от Федерации бокса РТ

Федерация бокса Татарстана планирует вручить денежные призы спортсмену и тренерскому штабу.

События