В России разработали законопроект для таксомоторного рынка

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). Инициативная группа из Совета Федерации в ближайшие дни может внести в Госдуму законопроект о регулировании рынка таксомоторных перевозок, сообщает «Парламентская газета».

На стадии разработки авторы документа рассказывали, что концепция законопроекта заключается в максимальной цифровизации сферы и создании открытых реестров водителей такси.

«Структуру отрасли мы особенно не меняем. Просто делаем так, чтобы такси было безопасно для пассажиров, находилось под контролем у государства и чтобы при этом не выросла стоимость услуг», — отметила первый зампред Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова.

По словам сенатора, законопроект будет регулировать всю отрасль — от частников-одиночек до крупных таксомоторных парков. Также среди положений документа — предоставление возможности работать в данной отрасли самозанятым, ограничение количества разрешений для предоставления услуг такси в городах, введение спецкурсов для водителей такси. Однако пока неизвестно, останутся ли в окончательном варианте вносимого законопроекта все эти идеи.

По информации СМИ, на территории Евразийского союза, куда входят Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения, планируется создать единую информационную базу автомобилей такси и цифровых профилей водителей. Подобная новация позволит избавить таксомоторный бизнес от нелегалов и лиц с поддельными документами, считает член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин. Проект должен быть представлен в ноябре руководству Евразийской экономической комиссии.

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