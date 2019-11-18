Школьники Альметьевска смастерили новогодние посылки для ветеранов ВОВ

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). Школьники Альметьевска приняли участие в акции «Новогодняя посылка», которая стала частью ежегодного Бала Победителей – мероприятия для ветеранов Великой Отечественной войны, которое проходит в Москве, сообщают организаторы.

В альметьевской школе № 17 состоялись открытые уроки, в ходе которых ученики раскрасили деревянные ящички, в них дети положили теплые пледы и письма для ветеранов.

Юным альметьевцам также рассказали о ключевых моментах освободительной миссии Красной армии в Европе. Именно 75-летию полного освобождения территории СССР от немецких войск и их союзников (7 ноября 1944 года) и началу освободительной миссии Красной армии в Европе посвящен Бал Победителей в этом году.

Акции, приуроченные к Балу Победителей, стали традиционными. В прошлом году школьники готовили для ветеранов чайные наборы, в 2017-м – новогодние игрушки в стиле 40-х годов прошлого века, в 2016-м – поздравительные открытки.

Школьники творчески подошли к заданию, самостоятельно продумав каждую деталь коробочек. Ветераны, которые приедут на Бал Победителей из разных уголков страны, получат уникальные подарки, которые будут долго напоминать им об этом празднике.

Акция проходит при поддержке Объединенной металлургической компании (АО «ОМК», Москва), благотворительного фонда имени Мариса Лиепы и Музея Победы.

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