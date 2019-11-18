К середине ноября челнинцы успели заплатить более 40% имущественных налогов

(Набережные Челны, 18 ноября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). К середине ноября челнинцы уплатили более 40% имущественных налогов, сообщила руководитель фискальной службы Набережных Челнов Диана Сагетдинова.

Как известно, до 2 декабря граждане должны оплатить имущественные налоги за прошлый год. По заверению главного налоговика Автограда, в этом году челнинцы проявляют большую активность для своевременного погашения долгов перед государством.

Так, до начала декабря челнинцы должны заплатить 946 млн рублей. По данным на 14 ноября, горожане внесли на счета УФНС 386 млн рублей, что составляет 41% от начисленной суммы. В прошлом году на эту дату поступило 38% текущих платежей.

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