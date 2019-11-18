Налоговики Автограда наказали руководство 62 предприятий за неиспользование ККА

(Набережные Челны, 18 ноября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Налоговики Автограда наказали руководство 62 предприятий за неиспользование контрольно-кассовых аппаратов. Об этом стало известно на деловом понедельнике в мэрии.

«Переход бизнеса на онлайн-кассы, контроль над денежными операциями — один из важнейших факторов снижения числа теневых операций. Однако даже приобретение онлайн-касс не дает гарантии прозрачности при передвижении финансовых потоков», — сказала начальник налоговой службы Набережных Челнов Диана Сагетдинова на совещании.

В Автограде 7 тыс. 377 предпринимателей приобрели и установили 12 тыс. аппаратов. Но не вся контрольно-кассовая техника при этом заработала. За девять месяцев текущего года налоговики Челнов провели 62 проверки индивидуальных предпринимателей, предприятий и выяснили, что часть ККА даже не подключали.

«Бизнесменов оштрафовали на 105 тыс. рублей. И деньги уже поступили в бюджет», — заявила глава фискальной службы города.

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