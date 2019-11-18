На ликвидацию старой свалки в Красновидово потребовалось 262 тысячи рублей

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). В Камско-Устьинском районе Татарстана рекультивирована площадка временного размещения ТКО, которая действовала на протяжении 20 лет, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«На территории села Красновидово и возле населенного пункта Старое Казеево Камско-Устьинского района проведена механическая рекультивация двух площадок временного размещения ТКО. Согласно санитарным правилам, проведено окучивание и пересыпка грунта. Общая площадь территории, приведенной в надлежащее состояние, составляет 50 соток», — сказано в сообщении.

Стоимость работ в общей сложности составила 262 тысячи рублей. Рекультивация проведена за счет средств бюджета Камско-Устьинского района. Принято решение о централизованном вывозе твердых бытовых отходов.

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