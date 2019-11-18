В Набережных Челнах почти семь тысяч горожан получили статус самозанятых

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). В рамках правового поля на сегодняшний день в Набережных Челнах в качестве самозанятых работают 6 915 жителей города. Об этом пишет газета «Челнинские известия».



При этом начальник налоговой инспекции Диана Сагетдинова отметила, что имеется немало резервов для дальнейшего вовлечения граждан к регистрации в качестве самозанятых.



По словам специалиста инспекции, особенно много горожан оказывают услуги, не регистрируя легально бизнес, в сферах сдачи в аренду имущества, репетиторства, медицинской помощи на дому.

В налоговой пообещали оказать методическую помощь всем, кто к ним обратится.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что парикмахер из Ульяновска перебралась в Кайбицы и стала самозанятой.

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