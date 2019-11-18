Всероссийская ассоциация учителей истории и обществознания проведет совещание в Казани

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). Учителя истории и обществознания со всей России приедут в Казань на форум «Актуальные вопросы российского гуманитарного образования», который состоится 19 ноября. Мероприятие объединит выездное совещание Всероссийской ассоциации учителей истории и обществознания и третий Съезд учителей истории и обществознания Татарстана, сообщает Минобрнауки РТ.

Ожидается, что в работе форума примут участие министр просвещения РФ Ольга Васильева, председатель Всероссийской ассоциации учителей истории и обществознания Александр Чубарьян, референт Управления Президента РФ по научно-образовательной политике Андрей Гудков, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский.

Участники мероприятия обсудят вопросы, связанные с совершенствованием историко-культурного стандарта, подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ по истории и обществознанию. Кроме того, на дискуссионных площадках будут рассмотрены проблемы современного исторического образования, включая применение новых технологий в обучении, поддержку одаренной молодежи, инклюзивное обучение, совершенствование подготовки педагогических кадров, особенности работы сельских учителей. «Каждой теме будет посвящена отдельная секция, в которой примут участие ведущие эксперты России», – отмечается в сообщении министерства.

Во время работы форума откроется выставка новой линейки учебников по истории и обществознанию издательства «Просвещение» и «Татарского детского издательства».

Организаторами мероприятия выступают КФУ и Всероссийская ассоциация учителей истории и обществознания при поддержке Минпросвещения РФ, Минобрнауки РТ и Академии наук РТ.

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