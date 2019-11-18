(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). Руководитель Кукморского ДК оштрафован за отсутствие доступа инвалидам к кинотеатру и к верхним этажам здания. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Было установлено, что районный дом культуры не приспособлен для людей с ограниченными возможностями здоровья, из-за чего инвалиды не могут перемещаться с этажа на этаж, а также посещать кинотеатр «КукморМакс», который располагается на верхнем этаже ДК.

После проверки прокуратура возбудила в отношении руководителя ДК административное дело по статье «Уклонение от исполнения требований к обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры».

За выявленные нарушения руководитель дома культуры был оштрафован на 2 тыс. рублей.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.