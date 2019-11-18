Любителя детских интим-фото из Казани экспертиза признала невменяемым

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ», Гульнара Аухадиева). Любителя детских интим-фото и совратителя девочек экспертиза признала невменяемым. В Московском районном суде Казани продолжается процесс по делу 40-летнего мужчины, который в Интернете знакомился с несовершеннолетними девочками, уговаривал их присылать ему свои интимные фото, а после при встрече склонял их к сексуальным действиям.

По версии следствия, мужчина создал себе в социальной сети фейковый профиль под женским именем, с которого знакомился с девочками 13-14 лет, втирался к ним в доверие, а после уговаривал сделать интимные фотографии, за которые готов был щедро отблагодарить.

«С августа 2017 по декабрь 2018 года 40-летний мужчина вступал в социальной сети в переписку с несовершеннолетними девушками, а после за определенную плату склонял их к демонстрации фотографий своего обнаженного тела», – рассказал старший помощник прокурора Московского района Казани Руслан Зайнуллин.

Несколько девушек поддались на его уговоры и отослали свои интим-фото собеседнику, однако обещанных денег не получили. Злоумышленник просил все больше компрометирующих снимков, а в случае отказа угрожал, что распространит фото в Интернете.

Несколько девушек даже встретились с виртуальным знакомым. Но когда он стал угрозами склонять их к интиму, сбежали и обратились в полицию.

Вскоре любителя фото юных красавиц задержали и арестовали. По информации гособвинителя, во время следствия была проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила, что в момент совершения преступлений он был невменяем и не отдавал отчет своим действиям. Также установлено, что он опасен как для себя, так и для окружающих и нуждается в постоянном принудительном лечении.

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