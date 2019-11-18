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Татар-информ

18 ноября 2019, 15:32

Экономика и финансы

Объем средств, возвращенных челнинцами по налоговому вычету, увеличился на 21%

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Экономика и финансы

Объем средств, возвращенных челнинцами по налоговому вычету, увеличился на 21%

За девять месяцев текущего года горожане подали 70 тыс. 816 деклараций, что на 8% больше, чем в прошлом году.

(Набережные Челны, 18 ноября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Челнинцы стали активнее участвовать в декларационной кампании, но большинство отчетов связано с получением налогового вычета, заявила начальник налоговой службы Автограда Диана Сагетдинова на деловом понедельнике.

За девять месяцев текущего года горожане подали 70 тыс. 816 деклараций, что на 8% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. 60 тыс. деклараций, или 85% из них, связаны с получением налогового вычета. Челнинцы получили суммарно 1 млрд 233 млн рублей. Это на 21% больше, чем в прошлом году.  

Наблюдается рост подачи деклараций и по итогам продажи личного транспорта и недвижимости, сдачи в аренду квартир, отметила Сагетдинова. Такие отчеты заполнили 11 тыс. 135 челнинцев, что на 8% больше показателя 2018 года.

 

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