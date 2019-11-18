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Татар-информ

18 ноября 2019, 14:30

Экономика и финансы

ВТБ выпустит инвестиционные облигации на американские акции

Экономика и финансы

ВТБ выпустит инвестиционные облигации на американские акции

Инструмент предоставляет возможность инвесторам заработать на росте акций четырех американских компаний, не рискуя при этом собственным капиталом.

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). Сегодня ВТБ открыл книгу заявок на инвестиционные облигации «Американские акции». Срок обращения бумаг составит 3 года. Потенциальная доходность по ним — до 11% годовых. Инструмент предоставляет возможность инвесторам заработать на росте акций четырех американских компаний, не рискуя при этом собственным капиталом. Погашение облигаций по истечении срока обращения происходит по номиналу.

Референсными активами по инструменту выступят акции Micron Technology, Occidental Petroleum, Ford Motor, AbbVie. Раз в полгода по облигациям выплачивается фиксированный купон (0,01% годовых) и, если соблюдены условия выплаты, дополнительный. Для этого в очередную дату наблюдения цена худшей по динамике акции не должна быть ниже чем 90% от ее стоимости в день размещения. Иначе дополнительный доход запоминается, но не выплачивается. Позже, если на одну из последующих дат условие выплаты соблюдается, инвестор может получить дополнительный доход и за предыдущие периоды, в которых выплата отсутствовала. 

Ставка дополнительного дохода по облигациям составит 10-11% годовых (будет финально определена до даты начала размещения облигаций по итогам сбора заявок от приобретателей). Заявки принимаются до 29 ноября включительно.

«Потенциальная доходность по инвестиционным облигациям может быть выше, чем по депозитам. При этом, в случае, если инвестор держит облигации до погашения, риски потери средств практически отсутствуют: облигации погашаются по номиналу. Мы видим спрос со стороны населения на инвестиционные продукты в условиях снижения ставок по вкладам и стараемся его удовлетворить. Согласно стратегии ВТБ, мы предлагаем клиентам максимально широкий спектр возможностей для инвестирования и постоянно работаем над диверсификацией собственной продуктовой линейки и созданием самых актуальных решений», — прокомментировал главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов.

Это уже пятый выпуск инвестиционных облигаций, который ВТБ планирует разместить в этом году. До этого были выпущены бумаги на валютную пару евро-доллар США, корзину акций четырех российских крупных компаний, ключевую ставку ЦБ РФ, сырьевые товары, нефть и золото. Общий объем четырех выпусков составил 4,86 млрд руб.

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