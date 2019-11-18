В Казани планируют создать городской дом для благотворительных фондов

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В столице Татарстана рассматривают вопрос о создании городского дома для благотворительных фондов и проектов. Об этом на утреннем совещании в мэрии Казани рассказал первый заместитель руководителя исполкома Рустем Гафаров.

«В этом доме могли создаваться и развиваться благотворительные стартапы и организации. Там они могли бы собираться вместе, обмениваться опытом», — сообщил Гафаров.

Он добавил, что городской дом планируют создать по принципу социального коворкинга. Такая инициатива может привлечь к благотворительности больше жителей татарстанской столицы, а также может способствовать развитию проекта «Добрая Казань».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в этом году проходящий в столице Татарстана форум «Добрая Казань» приобретет международный статус. Гостями события станут зарубежные эксперты.

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