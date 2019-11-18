На ремонт Нижнекамской дамбы в Татарстане направят 900 млн рублей

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). Нижнекамскую дамбу обновят за 900,8 млн рублей в Татарстане. Работы начнутся в 2020 году и рассчитаны на два года, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«К реконструкции ограждающей дамбы на левом берегу реки Кама приступят уже в следующем году. Первый этап работ начнется в рамках двухлетнего контракта за счет средств республиканского бюджета на сумму 66,6 млн рублей», — сказано в сообщении.

Сейчас объект находится в аварийном состоянии и предоставляет опасность для людей. В паводковый период в зону возможного подтопления попадают три населенных пункта, в которых проживают около 500 человек, три детских оздоровительных лагеря, сады, огороды и более сотни объектов инженерной инфраструктуры. Проектом реконструкции дамбы протяженностью 2107 м предусматривается устройство упорного пояса в виде подпорной стенки, монолитного железобетонного шапочного бруса, откосного крепления. Для защиты от переработки береговой полосы будет сделано крепление дна перед стенкой из щебня.

Данный проект прошел успешную защиту в Федеральном агентстве водных ресурсов. Общая стоимость объекта составляет 900,8 млн рублей. В 2020 году на работы будет направлено 66,6 млн рублей из бюджета Татарстана. В 2021 году будет затрачено 834,2 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 483,8 млн руб., из регионального бюджета — 350,4 млн руб.

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