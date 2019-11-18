Два проекта из Татарстана получили Гран-при национальной премии по событийному туризму

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). Два татарстанских проекта завоевали Гран-при национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019, финал которой прошел с 15 по 17 ноября в Самаре, сообщает Госкомитет РТ по туризму.

«Два проекта из Татарстана получили Гран-при конкурса. „Спасская ярмарка“ в Елабуге стала лучшим туристическим событием по популяризации народных традиций и промыслов. Интерактивная площадка „Мельница в Туган Авылым“ получила Гран-при как лучшая интерактивная программа туристического события», — отметили в пресс-службе Госкомитета.

Всего на конкурсе было представлено 13 татарстанских проектов. По итогам финала первое место занял гастрономический фестиваль «Бал-май» из Болгара как лучшая интерактивная программа туристического события. В качестве лучшего музейно-выставочного комплекса для проведения турсобытия была признана Галерея современного искусства Государственного музея изобразительных искусств РТ.

Кроме того, на премии отметили международный фестиваль духовых оркестров «Фанфары Казани», казанский «Сказочный городок», пестречинские фестивали «Военные игры "Элбэдэн"» и «Скорлупино», а также фестиваль «Кирмен Жиены», который проходит в селе Средние Кирмени Мамадышского района РТ.

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