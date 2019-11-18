Самым старшим участником фестиваля «Балкыш» стал 94-летний исполнитель из Елабуги

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Самым великовозрастным участником фестиваля пожилых людей «Балкыш» за все время проведения является 94-летний исполнитель из Елабуги и участник Великой Отечественной войны Николай Жигунов. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил председатель региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ Хабир Иштиряков.

«Самому старшему участнику фестиваля — Жигунову из города Елабуга — 94 года, он также является участником Великой Отечественной войны», — отметил Иштиряков.

Другим участником-долгожителем является жительница села Теньки. Женщине, входящей в состав хора «Лебеда», исполнилось 90 лет.

«Она в полном здравии, ходит и поет», — рассказала начальник отдела культуры исполкома Камско-Устьинского муниципального района Ирина Кузиева.

VI Республиканский фестиваль самодеятельных исполнителей среди ветеранов РТ «Балкыш» («Сияние») проведут в рамках подготовки и празднования 100-летия образования ТАССР и 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Гала-концерты фестиваля пройдут апреле, мае и октябре 2020 года.

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