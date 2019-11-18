(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). 21 ноября в Казани и близлежащих районах отключат ряд теле- и радиоканалов. Об этом сообщает Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по РТ.



Отключение произойдет в связи с проведением внеплановых ремонтно-восстановительных работ на антенной опоре «Телецентр» в селе Верхний Услон Верхнеуслонского района.



С семи утра и до 10.00 будут отключены «Радио Такси FM», «Радио Татарстан – Новый Век», «Радио Дача», «Русское Радио», «Радио Мир», «Новое Радио», «Радио Рекорд», «Волга /Радио Шансон», «Радио Пассаж M / Ди FM» (D FM), «Эхо Москвы» и другие радиоканалы. Также телезрители не смогут посмотреть телеканалы «23 ТВК» и «26 ТВК» (цифровое телевидение).

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