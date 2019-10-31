Жители Казани могут проверить наличие штрафов на официальном сайте столицы Татарстана

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). На официальном сайте мэрии Казани жители столицы Татарстана могут проверить наличие штрафов. Об этом на утреннем совещании рассказала директор Казанского городского общественного центра Диляра Нуриева.

По ее словам, на обновленном портале также можно подписаться на новости и аукционы, проводимые Комитетом земельных и имущественных отношений.

«Сервис позволяет пользователям в ежедневном режиме получать уведомления о новых аукционах и конкурсах, быть в курсе деловых новостей и актуальной информации о Казани. Оформить подписку пользователь может в „Личном кабинете“ портала kzn.ru», — сообщила Нуриева.

Она добавила, что сервис позволяет ознакомиться с материалами фотофиксации по нарушениям, связанным с неуплатой муниципальной парковки и размещением автомобиля в зелёной зоне. До этого документы можно было посмотреть только при посещении Управления по организации деятельности административных комиссий.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.