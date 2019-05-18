(Казань, 18 ноября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Фестиваль пожилых людей «Балкыш» планируют сделать межрегиональным и таким образом транслировать опыт РТ на все субъекты РФ. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила начальник отдела культуры исполкома Камско-Устьинского муниципального района Ирина Кузиева.

«Хорошая идея, чтобы этот фестиваль вышел за рамки Татарстана. Я думаю, совет ветеранов такое бы предложение поддержал, чтобы мы могли транслировать свой опыт в другие регионы», — сказала Кузиева.

Творческий фестиваль пожилых людей «Балкыш» («Сияние») способствует популяризации самодеятельного народного творчества ветеранов и пенсионеров Татарстана, организации досуга пожилых людей и приобщению их к активному долголетию, оказывает поддержку творческой самореализации представителей «серебряного» возраста.

«Пока, кроме Москвы и Калининграда, мы [никуда] не выезжали, хотя много желающих есть выступить у нас и есть те, кто хочет пригласить нас. Есть, конечно, вопросы с материальной точки зрения, но мы в любом случае всегда поддержим», — добавил председатель региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ Хабир Иштиряков.

VI Республиканский фестиваль самодеятельных исполнителей среди ветеранов РТ «Балкыш» («Сияние») проводится в рамках подготовки и празднования 100-летия образования ТАССР и 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Проведение мероприятия поддержал Президент РТ Рустам Минниханов.

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