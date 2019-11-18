Интеллектуальные транспортные системы обсудят в Казани эксперты из России и стран СНГ

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). С 21 по 24 сентября 2020 года в столице Татарстана состоится Первый центрально-восточный конгресс по интеллектуальным транспортным системам (ИТС), сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ.

В форуме примут участие 1500 зарубежных и российских специалистов. Будет организована выставка общей площадью 5 тыс. кв. метров. В рамках конгресса будут обсуждаться такие тематические направления, как управление транспортным движением, общественный транспорт, законодательство в области организации транспортного движения, ИТС и окружающая среда, беспилотники, спутники, мобильные приложения, подготовка кадров в области ИТС и пр.

Конгресс представит мировую платформу для презентации решений в области ИТС с целью обеспечения эффективной, экологически безопасной и доступной мобильности. Мероприятие направлено на развитие систем в России, странах Европы и Азии.

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